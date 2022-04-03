В Баку состоялась церемония награждения победителей Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике

В воскресенье, третьего апреля, в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Медали были вручены мужчинам - в опорном прыжке, упражнениях на гимнастическом коне и перекладине, у женщин - в вольных упражнениях и упражнениях на бревне.

Первое место в опорном прыжке занял Назар Чепурний (Украина), на второй позиции расположился Андрей Медведев (Израиль), на третьем месте - Артем Долгопят (Израиль).

В упражнениях на бревне золотую медаль завоевала Сара Фосс (Германия), "серебро" у Лоретт Шарпи (Франция), бронзовую медаль завоевала - Даниэла Батрона (Украина).

В программе упражнений на гимнастическом коне на высшую ступень пьедестала почета поднялся Нариман Курбанов (Казахстан), на втором месте - Матвей Петров (Албания), третье место занял Сириль Томмазон (Франция).

В вольных упражнениях золотую медаль завоевала Джулия Суарес (Бразилия), "серебро" у Дорины Бёцёгё (Венгрия), бронзовую медаль завоевала Дилдора Арипова (Узбекистан).

В упражнениях перекладине первое место занял Джо Фрейзер (Великобритания), на втором месте Митчелл Морганс (Австралия), третьем - Илья Ковтун (Украина).

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку прошли очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие 145 гимнастов из 34 стран мира.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку стали финальным этапом.

В ходе соревнований азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал бронзовую медаль Кубка мира FIG в упражнениях на кольцах.