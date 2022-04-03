Получила огромное удовольствие, наблюдая за выступлениями титулованных гимнастов. Об этом сказала Trend зрительница Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку Арзу Рустамова, передает Day.Az.

"Пришла в Национальную арену гимнастики, так как сама очень люблю и увлекаюсь спортом, только другими видами - волейболом, баскетболом. Участники Кубка мира по спортивной гимнастике - это титулованные спортсмены - призеры Олимпиады, чемпионатов мира и Европы, и наблюдать за их выступлениями очень интересно. Они на все сто процентов показали свои программы, и победили, как всегда, сильнейшие", - отметила она.

Зрительница подчеркнула, что первый раз посетила Национальную арену гимнастики, и осталась в восторге от атмосферы, которая здесь царит.

"Соревнования прошли зрелищно, интересно. Атмосфера в зале - невероятная, я получила большое удовольствие от просмотра. Думаю, что приду сюда на следующие соревнования", - добавила она.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку прошли очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие 145 гимнастов из 34 стран мира.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку стали финальным этапом.

В ходе соревнований азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал бронзовую медаль Кубка мира FIG в упражнениях на кольцах.