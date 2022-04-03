Лучшие моменты заключительного дня Кубка мира FIG в Баку

В воскресенье, третьего апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку завершился Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кубок мира FIG по спортивной гимнастике прошел с 31 марта по 3 апреля. В соревнованиях приняли участие 145 гимнастов из 34 стран мира, среди них победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира прошли квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы. После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом.

В ходе соревнований азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал бронзовую медаль Кубка мира FIG в упражнениях на кольцах.

Trend подготовил для читателей фото с лучшими моментами заключительного дня соревнований Кубка мира.