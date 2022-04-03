В Баку состоялось вручение Кубка FIG

В воскресенье, третьего апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку в рамках Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике прошло вручение Кубка FIG, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кубок FIG вручен гимнастам по итогам трех лучших результатов, показанных на четырех этапах Кубка мира.

Кубка удостоены - израильский гимнаст Александр Мякинин (упражнение на перекладине), спортсмен из Казахстана Нариман Курбанов (упражнение на гимнастическом коне), украинская гимнастка Даниэла Батрона (упражнение на бревне) и спортсменка из Венгрии Дорина Бёцёгё (вольные упражнения).

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку прошли очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие 145 гимнастов из 34 стран мира.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку стали финальным этапом.

В ходе соревнований азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал бронзовую медаль Кубка мира FIG в упражнениях на кольцах.