На Кубок мира в Баку приехал за золотой медалью

На Кубок мира FIG по спортивной гимнастике в Баку я приехал за золотой медалью. Об этом в воскресенье сказал Trend спортсмен из Казахстана Нариман Курбанов, занявший на соревнованиях первое место в упражнении на гимнастическом коне, передает Day.Az.

Нариман Курбанов также удостоен Кубка FIG, который вручают гимнастам по итогам трех лучших результатов, показанных на четырех этапах Кубка мира.

"Разумеется рад не только победе, но и Кубку FIG. В четвертый раз приезжаю в Баку, три раза выходил в финал соревнований, но медали завоевать как-то не получалось. На этот раз, приехал именно за золотой медалью. Готовился к этому долго и усердно, и вот сдержал слово данное себе, уезжаю из Баку и с "золотом" и Кубком FIG.

Признаюсь, перед соревнованием не рассчитывал, что смогу побороться за Кубок FIG, ведь был вторым в рейтинге, но ирландский гимнаст допустил ошибку в квалификации, оставшись без финала. Понял, это мой шанс - я должен обязательно выиграть", - отметил спортсмен.

Соревнования в Баку стали четвертым этапом Кубка мира, и по словам Наримана Курбанова, на последнем этапе сказывалась физическая и моральная усталость.

"Был удивлен, увидев расписание этапов Кубка мира - практически через каждую неделю на протяжении чуть больше месяца значились соревнования. Уже тогда понял, физически это будет очень тяжело. Хорошо, что я выступаю только на одном снаряде - гимнастическом коне, и мог распределить свои силы. Физически и морально сложно каждый раз настраиваться на новые соревнования, буквально месяц жил в постоянном напряжении", - сказал он.

Упражнение на коне, которое выполняет гимнаст из Казахстана, состоит из сложных комбинаций, однако в финале Кубка в Баку он убрал из него несколько элементов.

"Сейчас я имею одну из сложнейших комбинаций в мире. Изначально планировал выполнить самую высокую базу по сложности, но для финала в Баку убрал несколько элементов из комбинации. Продемонстрировал небольшую базу, но выполнил ее чисто, знал, этого достаточно для победы", - заключил он.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку прошли очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие 145 гимнастов из 34 стран мира.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку стали финальным этапом.

В ходе соревнований азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал бронзовую медаль Кубка мира FIG в упражнениях на кольцах.