Рафиг Гусейнов стал трехкратным чемпионом Европы

Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Будапеште.

Как передает Day.Az, Гусейнов (82 кг) подключился к соревнованию с 1/8 финала, где одолел своего чешского соперника Петра Новака со счетом 5:1. В четвертьфинале азербайджанский борец оказался сильнее венгра Тамаша Левайа (2:0). Гусейнов в полуфинале одолел спортсмена из Молдовы Михаила Браду и вышел в финал чемпионата.

В финале азербайджанский борец оказался сильнее своего грузинского соперника Гелы Болквадзе (2:1) и стал трехкратным чемпионом Европы.

Отметим, что Рафиг Гусейнов становился чемпионом Европы в 2011 году в Германии и в 2020 году в Италии. Таким образом, Гусейнов стал первым борцом греко-римского стиля, который три раза побеждал на ЕВРО.