Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала чемпионом Европы

Завершился чемпионат Европы по борьбе в Будапеште.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добилась исторического успеха в континентальном первенстве. Под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова и тренера Гасана Алиева восемь членов команды Азербайджана, представленной 10 борцами, выиграли медали. Эльданиз Азизли (55 кг), Рафиг Гусейнов (82 кг) выиграли "золото", Талех Мамедов (63 кг) - "серебро", Мурад Мамедов (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Санан Сулейманов (77 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) - бронзовые медали. Они принесли команде 25, 20 и 15 очков соответственно. Мурат Локйайев (97 кг) и Бека Канделаки (130 кг), занявшие пятое место, заработали еще 10 очков для команды.

Таким образом, сборная Азербайджана, набрав 165 очков, впервые в своей истории стала чемпионом Европы в общекомандном зачете. На втором месте расположилась Турция с 150 очками, а на третьем Грузия с 114 очками. Азербайджан установил новый рекорд в истории греко-римской борьбы и по количеству, и по качеству медалей, а также по набранным очкам.

Напомним, что несколько дней назад наша сборная по вольной борьбе также стала чемпионом Европы в командном зачете.