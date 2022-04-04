https://news.day.az/sport/1449899.html Азербайджанский арбитр отсудил принципиальный матч в Суперлиге Греции
Азербайджанский арбитр отсудил принципиальный матч в Суперлиге Греции
Бригада азербайджанских арбитров отработала на очередном матче Суперлиги Греции по футболу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по приглашению Греческой федерации футбола, главным судьей матча 3-го тура чемпионской группы Суперлиги "Олимпиакос" - АЕК (1:1) был Алияр Агаев. Агаев показал две желтых карточек футболистам команд.
Ранее Агаев и его помощники уже назначались на матчи греческого чемпионата в нынешнем и предыдущем сезонах.
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