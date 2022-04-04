Азербайджанский арбитр отсудил принципиальный матч в Суперлиге Греции
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Бригада азербайджанских арбитров отработала на очередном матче Суперлиги Греции по футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по приглашению Греческой федерации футбола, главным судьей матча 3-го тура чемпионской группы Суперлиги "Олимпиакос" - АЕК (1:1) был Алияр Агаев. Агаев показал две желтых карточек футболистам команд.

Ранее Агаев и его помощники уже назначались на матчи греческого чемпионата в нынешнем и предыдущем сезонах.