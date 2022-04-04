Чемпионы мира на высоте в Анталье

В заключительный день турнира Большого шлема по дзюдо в Анталье болельщики заполнили арену в предвкушении еще одного акта захватывающей борьбы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

У мужчин в категории до 90 кг серебряный призер чемпионата мира кубинец Иван Фелипе Сильва Моралес одержал победу над молодым грузинским спортсменом Лукой Майсурадзе в очень упорном поединке. Это первая в его карьере золотая медаль Большого шлема.

Награду ему вручил вице-президент Международной федерации дзюдо и президент Африканского союза дзюдо Ситени Рандрианасолониаико.

Иван Фелипе Сильва Моралес, дзюдоист: "Я думаю, что это был хороший день для меня. Вчера я провел хорошую тренировку, мои мысли были сосредоточены на соревнованиях, и мне также сопутствовала удача".

На исходе невероятно тяжелого финального поединка в соревнованиях женщин в категории до 78 кг, который длился более 10 минут, чемпионка мира Анна-Мария Вагнер сумела выполнить решающий ура-наге. И несмотря на то, что сил почти не осталось, следуя истинным ценностям дзюдо, немка разделила момент дружбы со своей достойной соперницей Гюше Стенхёйс из Нидерландов.