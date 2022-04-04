Американский клуб Бекхэма заинтересовался Роналду

Клуб американской Главной лиги футбола (MLS) "Интер Майами" заинтересован в переходе португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, владелец клуба Дэвид Бэкхем захотел подписать с футболистом контракт и обсудил с ним возможный трансфер. Переход 37-летнего португальца может состояться летом 2022 года.