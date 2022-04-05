Главный тренер ФК "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о своем влиянии на мировой футбол, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

"Я не придумывал футбол. То, что делаем мы, уже кто-то делал раньше. То, что я делал в "Барселоне", пытался делать в "Баварии", уже было у Кройффа и Решака", - сообщил он.

"Я стараюсь подстраиваться под игроков. Мне нравится то, чего я хочу добиться от своих команд. Я также и зритель, мне нравится видеть свое отражение в своих командах. Но главное - результат. Когда я побеждаю, меня называют визионером, когда проигрываю, говорят: "Этот парень вообще соображает, что делает?".

Я вижу соперника, анализирую его и говорю своим ребятам играть так, потому что манера действий другой команды при обороне или атаке дает нам шанс добиться успеха определенным образом. Иногда получается, иногда нет", - добавил Гвардиола.