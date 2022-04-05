Руни высказался о Роналду

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни высказался о действующем нападающем манкунианского клуба Криштиану Роналду. Его слова передает Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если смотреть в будущее клуба, нужно опираться на более молодых, голодных игроков, чтобы поднять "Манчестер Юнайтед" в следующие два-три года. Очевидно, Криштиану уже не тот игрок, каким был в прежние годы. Да, он способен забивать, но в остальном команде нужно больше, нужны молодые, голодные игроки", - сказал Руни.

Роналду вернулся в "МЮ" летом 2021 года. До этого португалец выступал за "Ювентус" и "Реал". В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги португалец принял участие в 23 встречах, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи. В Лиге чемпионов футболист забил шесть мячей в шести матчах.

На чемпионате Европы - 2020 Роналду провел четыре матча, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Контракт Роналду с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до конца сезона-2022/2023 с возможностью продления на один сезон.