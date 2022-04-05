Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучший профессиональный клуб сезона-2021/2022. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обладателем награды стал испанский "Атлетик". Клуб был отмечен за работу с молодежными и детскими командами. По мнению УЕФА, специальная программа "Атлетик" создает безопасную среду для игроков и персонала команд.

Также были номинированы венгерский "Ференцварош", главным тренером которого является Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, и литовский "Вильнюс". Команды получили серебряную и бронзовую награды.

"Выбор победителей премии УЕФА Grassroots Awards - это приятная и вдохновляющая задача. В ней освещаются впечатляющие, инклюзивные и замечательные проекты национальных ассоциаций и клубов по всему континенту, влияние которых выходит далеко за рамки спорта", - прокомментировал вручение награды президент УЕФА Александер Чеферин.