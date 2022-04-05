https://news.day.az/sport/1450393.html Эмрели в числе самых дорогих футболистов Европы
Эмрели в числе самых дорогих футболистов Европы
Украинские СМИ опубликовали список самых дорогих футболистов европейских стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, самым дорогим игроком Азербайджана является форвард загребского "Динамо" Махир Эмрели (1,5 млн евро). Столько же стоит лучший игрок Беларуси Виталий Лисакович.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, самым дорогим игроком Азербайджана является форвард загребского "Динамо" Махир Эмрели (1,5 млн евро). Столько же стоит лучший игрок Беларуси Виталий Лисакович.
Они разделяют 46-е место, опережаю самых дорогих футболистов Латвии, Литвы, Эстонии, Фарер, Лихтенштейна, Андорры, Сан-Марино и Гибралтара.
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