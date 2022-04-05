Мбаппе останется в "ПСЖ"

Стало известно о решении нападающего Килиана Мбаппе остаться в "Пари Сен-Жермен". Об этом RMC Sport сообщил журналист Даниэль Риоло, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Никто мне не поверит, но он останется", - заявил он, отметив, что 23-летний футболист ждет окончания сезона, чтобы объявить о своем решении.