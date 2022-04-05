https://news.day.az/sport/1450468.html Мбаппе останется в "ПСЖ"
Мбаппе останется в "ПСЖ"
Стало известно о решении нападающего Килиана Мбаппе остаться в "Пари Сен-Жермен". Об этом RMC Sport сообщил журналист Даниэль Риоло, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Никто мне не поверит, но он останется", - заявил он, отметив, что 23-летний футболист ждет окончания сезона, чтобы объявить о своем решении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре