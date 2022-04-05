Абрамович не покупал "Гёзтепе" - представитель клуба - ОБНОВЛЕНО
22:02
Заместитель председателя правления футбольного клуба "Гёзтепе" Талат Папатья опроверг информацию о приобретении турецкого клуба российским бизнесменом Романом Абрамовичем, передает Day.Az.
"Клуб не был продан Абрамовичу", - приводит слова Папатьи D-Smart Spor.
Ранее появилась информация, что владелец "Челси" Абрамович согласовал сделку о покупке турецкого клуба.
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21:32
Российский миллиардер Роман Абрамович купил футбольный клуб "Гезтепе". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на D-Smart Spor.
Владелец лондонского "Челси" и турецкая сторона согласовали детали сделки. Официально о приобретении "Гезтепе" будет объявлено 8 апреля. Впервые об интересе Абрамовича к новому клубу сообщили 23 марта.
После 31 матча "Гезтепе" оказался на 18-м месте в турецкой Суперлиге. Команда столкнулась с риском покинуть элитный дивизион.
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