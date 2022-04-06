Баку проведет молодежное ЕВРО-2024

Объединенная организация борьбы (UWW) подтвердила, что молодежный чемпионат Европы 2024 года пройдет в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, речь идет о ЕВРО среди 23-летних борцов. Это первый чемпионат среди молодежи, который пройдет в Баку.

Президент UWW Ненад Лалович напомнил, что столица Азербайджана в этом году примет Кубок мира по греко-римской борьбе.

Добавим, что ЕВРО-2023 (U-23) пройдет в Загребе (Хорватия).

