https://news.day.az/sport/1450608.html Баку проведет молодежное ЕВРО-2024 - Объединенная организация борьбы
Добавим, что ЕВРО-2023 (U-23) пройдет в Загребе (Хорватия).
Баку проведет молодежное ЕВРО-2024 - Объединенная организация борьбы
Объединенная организация борьбы (UWW) подтвердила, что молодежный чемпионат Европы 2024 года пройдет в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, речь идет о ЕВРО среди 23-летних борцов. Это первый чемпионат среди молодежи, который пройдет в Баку.
Президент UWW Ненад Лалович напомнил, что столица Азербайджана в этом году примет Кубок мира по греко-римской борьбе.
Добавим, что ЕВРО-2023 (U-23) пройдет в Загребе (Хорватия).
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