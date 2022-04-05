Платини подал в суд на главу ФИФА

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Как передает Day.Az, об этом сообщает ESPN.

Француз обвиняет главу ФИФА в "торговле влиянием". Также Платини считает, что бывший юридический директор организации Марко Виллиджер был соучастником Инфантино в этих действиях.

Платини настаивает, чтобы Инфантино был допрошен. Уголовное дело было подано 17 ноября, через две недели после того, как ему и бывшему президенту ФИФА Зеппу Блаттеру было предъявлено обвинение в мошенничестве.