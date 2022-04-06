https://news.day.az/sport/1450615.html «Манчестер Сити» победил «Атлетико» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов - ФОТО
«Манчестер Сити» победил «Атлетико» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов - ФОТО
Сегодня, 6 апреля, завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 "Манчестер Сити" - "Атлетико". Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу англичан, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
Полузащитник "горожан" Кевин Де Брёйне открыл счёт в игре на 70-й минуте. Бельгиец вырвался на ударную позицию после отличной передачи Филипа Фодена и от угла вратарской ударил низом под дальнюю штангу.
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