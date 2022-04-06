«Манчестер Сити» победил «Атлетико» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов

Сегодня, 6 апреля, завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 "Манчестер Сити" - "Атлетико". Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу англичан, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Полузащитник "горожан" Кевин Де Брёйне открыл счёт в игре на 70-й минуте. Бельгиец вырвался на ударную позицию после отличной передачи Филипа Фодена и от угла вратарской ударил низом под дальнюю штангу.