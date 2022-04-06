https://news.day.az/sport/1450822.html УЕФА принял решение по поводу ФК "Шамахы"
УЕФА принял решение по поводу ФК "Шамахы"
Как ранее сообщалось, лицензионная группа АФФА обратилась в УЕФА с просьбой признать футбольный клуб "Шамахы" правопреемником клуба "Кешля" и исключить "правило правило трехлетнего членства".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, одним из критериев получения лицензии УЕФА в правилах УЕФА по лицензированию клубов и финансовому фэйр-плей является то, что соискатель лицензии должен быть активен не менее 3 лет подряд в начале сезона лицензирования и участвовать во внутренних соревнованиях. Принимая во внимание соответствующий запрос АФФА о применении исключительного подхода, Управление финансовой инспекции клубов УЕФА (CFCB) приняло положительное решение на основании представленных документов.
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