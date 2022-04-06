В Баку открылась международная фотовыставка "Run for Art"

В Международном центре мугама в Баку состоялось открытие выставки работ финалистов V Международного фотоконкурса "Run for Art", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фотовыставка организована Национальным Олимпийским комитетом Азербайджана, министерством культуры Азербайджана и Фондом Национальной олимпийской академии Италии "Culio Onesti".

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, министр культуры Азербайджана Анар Керимов, вице-президент Национального Олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь НОК Азер Алиев, представитель Национального Олимпийского комитета Италии, член правления Фонда "Culio Onesti", призер Олимпийских игр Клаудия Джордани и другие.

На мероприятии было сказано, что в текущем году Национальный Олимпийский комитет Азербайджана отмечает свое 30-летие, и подчеркнута успешная и плодотворная деятельность за этот период.

В своем выступлении Клаудия Джордани дала высокую оценку фотовыставке, которая объединяет искусство и спорт.

Было подчеркнуто, что международный конкурс предусмотрен для профессиональных фотографов и фотографов-любителей в возрасте от 18 до 35 лет. Количество категорий конкурса символизирует пять олимпийских колец. Такие темы, как спортивная этика, разнообразие и инклюзивность изучаются с помощью универсальных инструментов - спорта и фотографии.

Клаудия Джордани также поздравила Национальный Олимпийский комитет Азербайджана с 30-летием и пожелала успехов в дальнейшей работе.

Вице-президент НОК Азербайджана Чингиз Гусейнзаде в своем выступлении выразил признательность министерству культуры за поддержку в проведении данного конкурса.

По его словам, отрадно, что серию мероприятий, посвященных 30-летию НОК, открывает именно данная фотовыставка, объединяющая спорт и культуру.

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов сказал, что за 30-летний период плодотворной деятельности Национальный Олимпийский комитет прошел славный и полный достижений путь.

Он также отметил, что азербайджанские атлеты достойно выступают на международной спортивной арене, поднимая флаг Азербайджана. Также Азербайджан принимает крупномасштабные международные спортивные мероприятия.

Подчеркнув связь между спортом и культурой, Анар Керимов заключил, что министерство и в дальнейшем будет поддерживать проекты, подобные данному конкурсу.

Отметим, что финалистов конкурса отбирало международное жюри, в состав которого вошли представители искусства, спорта и медиа-сферы.

Первое место в конкурсе "Run for Art" в категории бейсбол и софтбол занял Тецу Чи-Чингли (Тайвань), в категории карате - Гёкхан Танер (Турция), в категории скейтбординг - Макс Данлап (США), в категории скалолазание - Джулия Касу (Франция), в категории сёрфинг - Рис Бейтс (Австралия).

Нариман Бабаев (Азербайджан) занял третье место с фотографией "Трюки в исполнении юных каратистов на открытии соревнований".

Фотограф-любитель Байрам Мусаев (Азербайджан) вошел в число финалистов в категории скейтбординг.

На мероприятии состоялось награждение Джулии Касу, Гёкхана Танера, Наримана Бабаева и Байрама Мусаева.

Далее мероприятие продолжилось музыкальной программой.

Выставка работ финалистов Международного фотоконкурса "Run for Art" будет проходить в Международном центре мугама до 16 апреля.