Четыре азербайджанских шахматиста завоевали путевку на Кубок мира

В Словении завершился чемпионат Европы по шахматам среди мужчин.

Как передает Day.Az, лучший результат среди представителей Азербайджана в континентальном первенстве показал Васиф Дурарбейли. Так, Дурарбеейли, набравший 8 очков в 11 турах, разделил 3-8 места. Другие азербайджанские шахматисты - Абдулла Гадимбейли, Мисратдин Искандеров, Гадир Гусейнов, которые набрали 7,5 очка, заняли 9, 10 и 11 места соответственно, а Ниджат Абасов занял 26 место.

Победителем ЧЕ стал набравший 8,5 очка Матиас Блубаум из Германии.

По итогам континентального первенства шахматисты, вошедшие в топ-20, квалифицировались на Кубок мира, который пройдет в 2023 году.