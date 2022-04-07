https://news.day.az/sport/1450925.html Четыре азербайджанских шахматиста завоевали путевку на Кубок мира
Четыре азербайджанских шахматиста завоевали путевку на Кубок мира
В Словении завершился чемпионат Европы по шахматам среди мужчин.
Как передает Day.Az, лучший результат среди представителей Азербайджана в континентальном первенстве показал Васиф Дурарбейли. Так, Дурарбеейли, набравший 8 очков в 11 турах, разделил 3-8 места. Другие азербайджанские шахматисты - Абдулла Гадимбейли, Мисратдин Искандеров, Гадир Гусейнов, которые набрали 7,5 очка, заняли 9, 10 и 11 места соответственно, а Ниджат Абасов занял 26 место.
Победителем ЧЕ стал набравший 8,5 очка Матиас Блубаум из Германии.
По итогам континентального первенства шахматисты, вошедшие в топ-20, квалифицировались на Кубок мира, который пройдет в 2023 году.
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