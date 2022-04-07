Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу над "Челси" в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Лондонский "Челси" в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов принимал мадридский "Реал" и проиграл со счетом 1:3, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

На 21-й минуте нападающий "Реала" Винисиус Жуниор обыгрался с Каримом Бензема в центре поля, совершил забег по левому флангу и выполнил навес в центр штрафной, откуда все тот же Бензема нанес точный удар по воротам Эдуара Менди головой.

Через три минуты Лука Модрич навесил в тот же центр штрафной справа на Бензема, а оттуда француз пробил головой в противоход голкиперу и увеличил преимущество "Челси".

Хавбек "Челси" Жоржиньо выполнил передачу верхом на 40-й минуте на Кая Хаверца, который завершил комбинацию. Этот гол стал третьим в игре, забитым головой.

Уже на старте второго тайма в обороне "Челси" грубо ошиблись вратарь Менди и защитник Антонио Рюдигер, мяч подхватил Бензема, который закатил его в опустевшие ворота и оформил хет-трик.

Этот гол стал 37-м для Бензема в сезоне в 36 матчах за "Реал": 24 в чемпионате Испании, 11 в Лиге чемпионов и 2 в Суперкубке Испании.

Кроме того, Бензема стал четвертым игроком, сделавшим хет-трик в двух матчах подряд в Лиге чемпионов после Луиса Адриано, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

На 86-й минуте героя матча Бензема заменил валлиец Гарет Бэйл.

Ответная игра состоится 12 апреля в Мадриде. Победитель пары в ½ финала проведет встречу с сильнейшим в противостоянии "Манчестер Сити" - "Атлетико". В первом матче там сильнее оказался английский клуб (1:0).