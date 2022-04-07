Бензема установил личный рекорд по забитым мячам за сезон

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема впервые в карьере забил более 40 мячей за сезон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, в первом матче 1/4 финала против лондонского "Челси" Бензема отметился хет-триком. В текущем сезоне Бензема забил 37 голов за "Реал" и еще 5 за сборную Франции.

Встреча, которая проходила в Англии, завершилась со счетом 3:1.

В составе синих отличился Кай Хаверц. За "сливочных" хет-триком отметился Карим Бензема.

Ответный поединок пройдет в Мадриде 12 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00.