Златан Ибрагимович может завершить карьеру в конце этого сезона, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

По данным La Gazzetta dello Sport, 40-летний футболист может принять решение о завершении карьеры, если в этом сезоне выиграет с "Миланом" чемпионат или Кубок Италии. К этой мысли Ибрагимовича подтолкнул невыход сборной Швеции на ЧМ-2022.

Действующий контракт шведа истекает летом, и переговоры о его продлении пока не начались. С зарплатой 7 млн евро в год он является одним из наиболее высокооплачиваемых игроков "Милана".

Если Златан завершит карьеру, то, скорее всего, получит должность в клубе. Он может войти в тренерский штаб, которым руководит Стефано Пиоли. Если же форвард решит остаться в команде еще на сезон, то "Милан" предложит ему контракт с понижением зарплаты и попытается подписать центрального нападающего летом.

В этом сезоне Ибрагимович провел 23 матча за "Милан" во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.