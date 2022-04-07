Организаторы World Cup признались в эксплуатации рабочих

Организаторы футбольного чемпионата мира в Катаре признали факт эксплуатации рабочих во время подготовки к турниру 2022 года. О нарушении прав и отклонениях от нормы рабочих условий сообщил AFP, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации источника, как минимум три компании из восьми нарушали трудовые правила и не давали работникам выходных на протяжении месяцев, а в некоторых случаях - годов. Согласно докладу правозащитной компании Amnesty International, рабочие подвергались "принудительному труду".

Уличенные в нарушении прав охраны труда компании после расследования были наказаны и включены в черный список. Эти меры не позволят им сотрудничать в дальнейшем.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.