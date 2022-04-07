https://news.day.az/sport/1451089.html Азербайджанские дзюдоисты стали чемпионами Кубка Азии
Азербайджанские дзюдоисты стали чемпионами Кубка Азии
Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо завоевала две медали на Кубке Азии в Ташкенте (Узбекистан).
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Абиль Юсубов (66 кг) и Нахид Таргулиев (73 кг) стали чемпионами. Благодаря их наградам Азербайджан занял третье место в командном зачете.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Абиль Юсубов (66 кг) и Нахид Таргулиев (73 кг) стали чемпионами. Благодаря их наградам Азербайджан занял третье место в командном зачете.
"Милли" представляли 22 спортсмена.
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