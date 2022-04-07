Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы

23-24 апреля в хорватском городе Дубровник пройдет Кубок Европы по дзюдо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Международной федерации дзюдо, в турнире планируется участие 10 азербайджанских дзюдоистов. Так, за медали будут бороться Назир Талыбов (60 кг), Исмаил Ибрагимов, Руслан Пашаев, Эльчин Гусейнов (66 кг), Нариман Мирзоев (73 кг), Зелим Тычкаев, Хасил Джафаров (81 кг), Руфат Исмаилов (90 кг), Адиль Керимли (100 кг), Имран Юсифов (100+ кг).

Для участия в турнире регистрацию прошли 170 дзюдоистов из 17 стран.