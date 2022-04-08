УЕФА вводит новые правила для клубов

В Ньоне (Швейцария) прошло заседание Исполкома УЕФА, где были утверждены новые Правила по лицензированию клубов и финансовой устойчивости.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, данный документ являет собой первую значительную реформу финансовых правил УЕФА с момента их внедрения в 2010 году.

"Введенные в 2010 году первые финансовые правила УЕФА выполнили свою первоочередную задачу. Они помогли оттащить европейские футбольные финансы от края пропасти и кардинально изменили управление европейскими футбольными клубами. Однако эволюция футбольной индустрии, наряду с неизбежными финансовыми последствиями пандемии, продемонстрировала необходимость широких реформ и новых правил финансовой устойчивости", - подчеркнул президент УЕФА Александер Чеферин.

"При разработке новых мер УЕФА работал в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами в европейском футболе, чтобы помочь клубам справиться с новыми испытаниями. Эти правила помогут нам защитить футбол и подготовить его к любым потенциальным потрясениям в будущем, поощряя рациональные инвестиции и закладывая более устойчивое будущее для нашего вида спорта", - добавил глава УЕФА.

Учитывая название, неудивительно, что основной целью новых правил является достижение финансовой устойчивости. Это будет достигнуто за счет трех ключевых аспектов: платежеспособности, стабильности и контроля затрат.

Что касается платежеспособности, новое правило об отсутствии просроченной кредиторской задолженности (перед футбольными клубами, сотрудниками, социальными/налоговыми органами и УЕФА) обеспечит лучшую защиту кредиторов. Контроль будет проводиться каждый квартал, и терпимость к просроченным платежам теперь будет меньше.

Новые требования к футбольным доходам представляют собой эволюцию существующих требований безубыточности и расширяют финансовые возможности клубов. Чтобы облегчить для клубов соответствие новым правилам, расчет футбольных доходов аналогичен расчету показателей безубыточности. Допустимое отклонение в трехлетний период увеличилось с 30 ﻿до 60 млн евро, но были значительно ужесточены требования к отслеживанию справедливой стоимости сделок, улучшению баланса клубов и сокращению задолженностей.

Самым большим нововведением стало введение правила общих затрат на команду, обеспечивающее более эффективный контроль над затратами на трансферы и заработную плату футболистов. Новые правила ограничивают расходы на зарплату, трансферы и гонорары агентам до 70% от доходов клуба. Оценки будут проводиться регулярно и своевременно, а нарушения приведут к заранее прописанным финансовым санкциям и мерам спортивного характера.

Новые правила вступят в силу в июне 2022 года. Их внедрение будет осуществляться постепенно в течение трех лет, чтобы дать клубам необходимое время для адаптации.