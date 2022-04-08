Руни ответил Роналду, который назвал его завистником

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни ответил нападающему манкунианцев Криштиану Роналду, который назвал его завистником. Слова Руни передает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Накануне Руни заявил, что португальский форвард уже не тот игрок, которым он был ранее. После этого Роналду назвал Руни и Джейми Каррагера завистниками.

"Я бы сказал, что, наверное, нет футболиста, который бы не завидовал Роналду. Его карьера, трофеи, которые он выиграл, деньги, которые он заработал... его пресс! Все игроки, кроме Лионеля Месси, завидуют Криштиану", - сказал Руни.

27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду, который выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии португалец принял участие в 24 матчах, в которых ему удалось забить 12 мячей и сделать три результативные передачи.