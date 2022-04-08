Макгрегору предъявили шесть обвинений

Экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору Макгрегору было предъявлено шесть обвинений по делу об опасном вождении. Об этом сообщает Dublin Live, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, ирландец обвиняется в управлении автомобилем без страховки, вождении без лицензии и необходимых документов, а также ряде других нарушений, включая два пункта об опасном вождении. Позже ирландец предоставил лицензию.

Макгрегора освободили под залог. Суд пройдет в июне.

Напомним, что последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги, а победу отдали американскому бойцу. На его счету 22 победы и шесть поражений.