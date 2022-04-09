Команда "Формулы-1" представила болид из конструктора LEGO

Команда "Формулы-1" McLaren Racing представила болид, созданный из конструктора датской компанией LEGO Group, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Машина собрана из 288 315 отдельных деталей, в ее создании участвовало 27 человек, затративших на этот проект 1 893 часа рабочего времени. В результате получилась впечатляющая игрушка, вполне похожая на настоящую машину, ее габариты примерно соответствуют требованиям технического регламента, а в кокпите даже можно сидеть.

Гонщики McLaren Ландо Норрис и Даниэль Риккардо приняли самое активное участие в ее презентации, состоявшейся, разумеется, в боксах их команды.

Машину доставили в паддок только вчера утром, а в остальные дни мельбурнского уик-энда посмотреть на нее смогут все, у кого есть билеты на Гран-при Австралии.