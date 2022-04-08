Сборная Азербайджана по бочче завоевала три медали на соревнованиях в Загребе

Сборная Азербайджана по бочче завоевала две золотые и одну бронзовую медали на соревнованиях Intercontinental Challenger в Загребе, сообщили Day.Az в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

"Золото" завоевали Бахруз Мирзоев и Сона Агаева, а "бронза" - в активе Орхана Керимова.

Помимо медалей, наши призеры также заработали первые рейтинговые очки для участия в летних Паралимпийских играх-2024 в Париже.

Нашу делегацию на Intercontinental Challenger возглавил генеральный секретарь Азербайджанской федерации бочче Ильхам Магеррамов. Национальная команда выразила признательность послу Азербайджана в Хорватии Фахраддину Гурбанову за поддержку.

Интересно, что Бахруз Мирзоев отмечает сегодня день рождения, и "золото", завоеванное на соревнованиях в Хорватии, стало для него лучшим подарком.

Бочче - вид спорта, которым занимаются только паралимпийцы с самой тяжелой степенью инвалидности. Игра несколько похожа на керлинг. Паралимпийцы должны катить, кидать или толкать шар как можно ближе к цели. В игре используются кожаные мячи двух цветов - красные и синие, а также один белый шар.