https://news.day.az/sport/1451589.html Назван лучший футбольный тренер в мире
Назван лучший футбольный тренер в мире
Наставник "Ливерпуля" немец Юрген Клопп назвал испанца Хосепа Гвардиолу, возглавляющего "Манчестер Сити", лучшим тренером в мире.
"Гвардиола - лучший тренер в мире. Думаю, все согласны с этим утверждением. Не понимаю, как кто-то может сомневаться в нем. Думаю, это просто невезение, что Гвардиола еще не выигрывал с "Сити" Лигу чемпионов", - цитирует немца Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
10 апреля состоится матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.30 (Баку).
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