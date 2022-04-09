Назван лучший футбольный тренер в мире

Наставник "Ливерпуля" немец Юрген Клопп назвал испанца Хосепа Гвардиолу, возглавляющего "Манчестер Сити", лучшим тренером в мире.

"Гвардиола - лучший тренер в мире. Думаю, все согласны с этим утверждением. Не понимаю, как кто-то может сомневаться в нем. Думаю, это просто невезение, что Гвардиола еще не выигрывал с "Сити" Лигу чемпионов", - цитирует немца Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

10 апреля состоится матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.30 (Баку).