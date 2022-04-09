Махир Эмрели поделился снимком со своей девушкой

Нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, выступающий за хорватский клуб "Динамо" (Загреб), опубликовал на своей странице в социальной сети новую фотографию.

Как передает Day.Az, футболист поделился в Instagram-stories снимком с молодой девушкой и поставил смайл в виде сердца.

Напомним, что М.Эмрели подписал контракт с хорватским клубом "Динамо" в феврале этого года.