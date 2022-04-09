https://news.day.az/sport/1451633.html Махир Эмрели поделился снимком со своей девушкой - ФОТО
Махир Эмрели поделился снимком со своей девушкой - ФОТО
Нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, выступающий за хорватский клуб "Динамо" (Загреб), опубликовал на своей странице в социальной сети новую фотографию.
Как передает Day.Az, футболист поделился в Instagram-stories снимком с молодой девушкой и поставил смайл в виде сердца.
Напомним, что М.Эмрели подписал контракт с хорватским клубом "Динамо" в феврале этого года.
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