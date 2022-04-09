Азербайджанские клубы интересуются тренером «Бешикташа»

Азербайджанские клубы направили предложение бывшему тренеру турецкого "Бешикташа" Ондеру Каравели.

Как передает Day.Az, об этом турецкий журналист Левент Эрол написал в своем Twitter-аккаунте.

Он подчеркнул, что 48-летний специалист в новом сезоне может работать в Премьер-лиге Азербайджана.

Ондер Каравели с января 2020 года до июня 2021 года был помощником координатора академии клуба "Карабах" Таджеттина Догана. С начала декабря 2021 года до конца марта 2022 Каравели занимал пост главного тренера стамбульского клуба.