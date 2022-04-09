https://news.day.az/sport/1451665.html Азербайджанские клубы интересуются тренером «Бешикташа»
Азербайджанские клубы интересуются тренером «Бешикташа»
Азербайджанские клубы направили предложение бывшему тренеру турецкого "Бешикташа" Ондеру Каравели.
Как передает Day.Az, об этом турецкий журналист Левент Эрол написал в своем Twitter-аккаунте.
Он подчеркнул, что 48-летний специалист в новом сезоне может работать в Премьер-лиге Азербайджана.
Ондер Каравели с января 2020 года до июня 2021 года был помощником координатора академии клуба "Карабах" Таджеттина Догана. С начала декабря 2021 года до конца марта 2022 Каравели занимал пост главного тренера стамбульского клуба.
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