Стартовал чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике

Сегодня в соревновательном зале Академии тяжелой атлетики в поселке Шувелян стартовал чемпионат Азербайджана среди мужчин и женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на соревнованиях, проходящих при организации Министерства молодежи и спорта и Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, будут бороться за медали более 100 спортсменов. В первый день турнира определятся абсолютные победители по таблице коэффициента Синклера для женщин. Среди мужчин будут известные обладатели первых мест в весовых категориях 55, 61, 67 килограммов.

Целью турнира является пропаганда занятий тяжелой атлетикой в городах, районах, поселках и селах, повышение мастерства спортсменов, обогащение соревновательного опыта, отбор технически подготовленных и выполняющих нормы степени спортсменов, определение состава мужских и женских сборных, подготовка к предстоящим международным соревнованиям.

Соревнование продлится два дня.