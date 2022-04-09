Азербайджанские клубы получат часть от 240 млн евро

Исполком УЕФА утвердил критерии расчета и распределения выплат клубам по итогам ЕВРО-2024 по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , для этого выделены 240 миллионов евро, часть из которых получат и азербайджанские клубы.

"Объем программы выплат, которые производятся каждые четыре года, зависит от доходов от проведения финальной стадии ЕВРО. Средства программы выплачиваются клубам, которые способствовали успешному проведению национальных турниров УЕФА, отпуская своих футболистов на матчи сборных.

В цикле 2020/24 годов доступны 240 млн евро, что отражено в подписанном в феврале 2019 года Меморандуме о понимании между УЕФА и Ассоциацией европейских клубов.

Программа охватывает собой матчи Лиги наций УЕФА, Европейской квалификации и финальной стадии ЕВРО-2024. Система распределения выплат останется в общих чертах той же, что на ЕВРО-2020.

Клубы, которые будут отпускать футболистов на матчи Лиги наций сезона 2020/21 и 2022/23, а также игры Европейской квалификации ЕВРО-2024, получат в общей сложности 100 млн евро. Это на 30 млн больше, чем на ЕВРО-2020 и гарантирует большую солидарность большему числу европейских клубов.

Сумма для клубов, чьи футболисты выступят в финальной стадии ЕВРО-2024, увеличилась со 130 до 140 млн евро", - пишет официальный сайт УЕФА.