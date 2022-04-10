https://news.day.az/sport/1451810.html Шведский клуб пригласил азербайджанского хавбека
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, полузащитник получил предложение от клуба "Хеккен", выступающего в высшей лиге Швеции. Тренерский штаб "Хеккена" пригласил Джаббарова на тренировки, и в ближайшее время определится, переберется ли хавбек в новый клуб.
Шведский клуб пригласил азербайджанского хавбека
Азербайджанский хавбек шведского футбольного клуба "Саведаленс" Айхан Джаббаров может перебраться в новую команду.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, полузащитник получил предложение от клуба "Хеккен", выступающего в высшей лиге Швеции. Тренерский штаб "Хеккена" пригласил Джаббарова на тренировки, и в ближайшее время определится, переберется ли хавбек в новый клуб.
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