Шведский клуб пригласил азербайджанского хавбека

Азербайджанский хавбек шведского футбольного клуба "Саведаленс" Айхан Джаббаров может перебраться в новую команду.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, полузащитник получил предложение от клуба "Хеккен", выступающего в высшей лиге Швеции. Тренерский штаб "Хеккена" пригласил Джаббарова на тренировки, и в ближайшее время определится, переберется ли хавбек в новый клуб.

