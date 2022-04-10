https://news.day.az/sport/1451813.html Роналду разбил телефон болельщика - ВИДЕО
Роналду разбил телефон болельщика - ВИДЕО
Нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обвинили в том, что после поражения "Эвертону" в матче 32-го тура чемпионата Англии он разбил телефон болельщика.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Сети появилась запись того, как Криштиану берет что-то в руку и потом якобы бросает на землю.
Канал Sky Sports сообщает, что "Манчестер Юнайтед" будет расследовать инцидент.
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