Роналду разбил телефон болельщика

Нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обвинили в том, что после поражения "Эвертону" в матче 32-го тура чемпионата Англии он разбил телефон болельщика.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Сети появилась запись того, как Криштиану берет что-то в руку и потом якобы бросает на землю.

Канал Sky Sports сообщает, что "Манчестер Юнайтед" будет расследовать инцидент.