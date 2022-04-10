"ПСЖ" разгромил "Клермон", Неймар и Мбаппе забили шесть голов на двоих

"ПСЖ" одержал разгромную победу над "Клермоном" в выездном матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

Встреча команд завершилась победой гостей со счетом 6:1. По хет-трику себе в актив записали бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе. Аргентинский форвард Лионель Месси сделал три результативные передачи.

Парижский клуб набрал 71 очко и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Лиги 1, "Клермон" (28 очков) располагается на 17-й позиции.