https://news.day.az/sport/1451837.html "ПСЖ" разгромил "Клермон", Неймар и Мбаппе забили шесть голов на двоих
"ПСЖ" разгромил "Клермон", Неймар и Мбаппе забили шесть голов на двоих
"ПСЖ" одержал разгромную победу над "Клермоном" в выездном матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Матч.
Встреча команд завершилась победой гостей со счетом 6:1. По хет-трику себе в актив записали бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе. Аргентинский форвард Лионель Месси сделал три результативные передачи.
Парижский клуб набрал 71 очко и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Лиги 1, "Клермон" (28 очков) располагается на 17-й позиции.
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