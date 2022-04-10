Португальский нападающий футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду извинился перед болельщиком за разбитый телефон после матча чемпионата Англии с "Эвертоном". Об этом он написал в воскресенье в своем аккаунте в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В субботу "Манчестер Юнайтед" проиграл на выезде "Эвертону" со счетом 0:1. Позже телеканал Sky Sports опубликовал видео, на котором португалец выбивает из рук болельщика телефон, уходя в подтрибунное помещение после окончания встречи.

"Справляться с эмоциями в такие трудные моменты всегда нелегко, - написал Роналду. - Тем не менее мы всегда должны проявлять уважение, терпение и подавать пример всей молодежи, которая любит нашу красивую игру. Я хотел бы извиниться за свою вспыльчивость и, если возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам хотел бы пригласить этого болельщика посмотреть игру на "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед" располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 51 очко в 31 матче. Следующий матч клуб из Манчестера сыграет 16 апреля дома против "Норвича".