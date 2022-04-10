"Манчестер Сити" сыграл с "Ливерпулем"

Футбольный клуб "Манчестер Сити" со счетом 2:2 сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче 32-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла в воскресенье в Манчестере, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Кевин де Брёйне (5-я минута) и Габриэл Жезус (36). У "Ливерпуля" отличились Диогу Жота (13) и Садио Мане (46). На 63-й минуте встречи гол футболиста "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга был отменен из-за офсайда после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR).

"Ливерпуль" прервал победную серию в национальном первенстве из 10 матчей. В последний раз команда не смогла добиться победы в игре против "Челси" (2:2) 2 января. При этом беспроигрышная серия "Ливерпуля" составляет уже 12 матчей. Последнее поражение подопечные Юргена Клоппа потерпели 28 декабря во встрече против "Лестера" (0:1).

"Манчестер Сити" продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до девяти матчей. В последний раз команда Хосепа Гвардиолы проиграла "Тоттенхэму" (2:3) 19 февраля в чемпионате Англии.