Азербайджанские гимнасты завоевали семь медалей на международном турнире в Чехии

Члены команды Азербайджана завоевали четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медали на открытом международном турнире по аэробной гимнастике в Праге (Чехия), сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана.

Члены команды Азербайджана Марьям Топчубашова (возрастная категория 12-14 лет) и Дилара Гурбанова (15-17 лет), выступившие в индивидуальной программе, завоевали золотые медали.

Трио, в состав которого вошли Дилара Гурбанова, Сара Алиханлы и Санам Казымова (15-17 лет), а также группа, в которой выступают - Арзу Агаева, Сара Алиханлы, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова и Санам Казымова (15-17 лет) поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Владимир Долматов, выступивший во взрослой возрастной категории, завоевал "серебро" в индивидуальной программе.

Медина Мустафаева, Хошгедем Гулиева и Владимир Долматов заняли второе место в программе трио во взрослой возрастной категории.

Смешанная пара Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали бронзовую медаль.