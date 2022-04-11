"Барселона" продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании по футболу до 15 матчей

Футбольный клуб "Барселона" со счетом 3:2 победил "Леванте" в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в воскресенье в Валенсии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

У "Леванте" отличились Хосе Луис Моралес (52-я минута, с пенальти) и Гонсало Мелеро (83 с пенальти). Забитыми мячами в составе "Барселоны" отметились Пьер-Эрик Обамеянг (59), Педри (63) и Люк де Йонг (90+2). На 56-й минуте нападающий "Леванте" Рохер не реализовал 11-метровый.

Подопечные Хави не проигрывают в чемпионате страны 15 матчей подряд (11 побед и четыре ничьи). Последний раз "Барселона" уступала "Бетису" на выезде 4 декабря 2021 года (0:1).

Каталонцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 60 очков в 30 матчах. "Леванте" занимает предпоследнюю, 19-ю позицию в таблице с 22 очками в 31 матче.