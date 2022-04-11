Джокович высказался о статусе первой ракетки мира

Серб Новак Джокович высказался о лидерстве в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его слова приводит журналист Саша Озмо в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Не ожидал, что буду первой ракеткой мира, не играя в нынешнем сезоне. Наверное, мне повезло. Но я рад, возьму это везение", - поделился теннисист. Он подчеркнул, что постарается оставаться на первом месте как можно дольше.

28 февраля статус первой ракетки мира получил россиянин Даниил Медведев. Он обошел Джоковича после удачного выступления на турнире в мексиканском Акапулько. Однако спустя неделю, 4 апреля, Медведев вновь уступил первое место рейтинга сербу.