https://news.day.az/sport/1452171.html Азербайджанский футболист принес победу загребскому "Динамо" в принципиальном матче - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанский футболист принес победу загребскому "Динамо" в принципиальном матче - ФОТО - ВИДЕО
В Хорватии завершился 30-й тур чемпионата.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, загребское "Динамо", за которое выступает форвард сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели, сыграло на выезде с "Риекой". Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Эмрели вышел на поле на 57-й минуте, а на 79-й сравнял счет. Это дебютный гол Махира за загребский клуб. Также на 87-й минуте он заработал желтую карточку.
На данный момент, "Динамо" с 63-мя очками идет на 1-м месте.
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