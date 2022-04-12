https://news.day.az/sport/1452316.html В АФФА назвали причину задержки внедрения системы VAR
"Мы все еще ждем техническое оборудование. Из-за проблем с доставкой происходит задержка с внедрением системы", - заявил Штухлик.
В АФФА назвали причину задержки внедрения системы VAR
Глава Судейского комитета АФФА Фриц Штухлик назвал azerisport.com причину задержки внедрения системы VAR для применения в премьер-лиге Азербайджана по футболу, передает Day.Az.
"Мы все еще ждем техническое оборудование. Из-за проблем с доставкой происходит задержка с внедрением системы", - заявил Штухлик.
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