В АФФА назвали причину задержки внедрения системы VAR

Глава Судейского комитета АФФА Фриц Штухлик назвал azerisport.com причину задержки внедрения системы VAR для применения в премьер-лиге Азербайджана по футболу, передает Day.Az.

"Мы все еще ждем техническое оборудование. Из-за проблем с доставкой происходит задержка с внедрением системы", - заявил Штухлик.

