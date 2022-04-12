Испания готова провести Белую Олимпиаду-2030

Национальный олимпийский комитет Испании рассматривает возможность участия страны в конкурсе за право проведения зимних Олимпийских игр 2030 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По предварительной информации из НОК Испании, планируется, что Олимпиаду-2030 смогут принять Каталония и Арагон. Власти двух соседних регионов обсуждают со спортивными властями страны географическое распределение соревнований.

При этом решение будет приниматься не в кулуарах ведомств - Барселона и Сарагоса планируют провести местные референдумы, чтобы оценить поддержку заявки среди населения.

Только после этого и при условии одобрения правительством Испании НОК страны представит Международному олимпийскому комитету свою заявку. Ранее о желании принять Игры-2030 заявили Канада (Ванкувер), США (Солт-Лейк-Сити) и Япония (Саппоро).