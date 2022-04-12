Почему Левандовски хочет перейти в «Барселону»?

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски хочет перейти в "Барселону", для того чтобы иметь больше шансов в борьбе за самую ценную индивидуальную награду в мировом футболе - "Золотой мяч". Об этом сообщает Sky Sport Deutschland, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, 33-летний форвард также давно мечтал попробовать свои силы в испанском чемпионате и максимально открыт к предложению со стороны сине-гранатовых.

Напомним, что инсайдер Флориан Плеттенберг анонсировал потенциальный контракт Левандовского в стан каталонского клуба на 2-3 года с зарплатой €35 млн - €40 млн в год до вычета налогов. По его словам, в подписании польского нападающего заинтересован лично главный тренер "Барселоны" Хави.

В нынешнем сезоне поля провел за "Баварию" 46 матчей и забил 40 мячей.